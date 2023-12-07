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Зрители возмутились рядом киноляпов в сериале "Слово пацана"

Культура

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова стал объектом критики, прежде всего за романтизацию молодежного бандитизма. Зрители также высказывают недовольство по поводу несоответствия деталей времени, описанного в сериале. Пользователи обнаружили ряд ошибок, связанных с музыкой, предметами, а также исторической неточностью.

Зрители возмутились рядом киноляпов в сериале "Слово пацана"
Фото: Кинопоиск by постер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Одним из замечаний стало противоречие в музыкальных предпочтениях персонажей. В сериале члены группировок слушают "Ласковый май", что вызывает сомнения у зрителей, считающих, что тогдашние гопники предпочитали другие музыкальные жанры, сообщает News.ru.

Еще одним объектом критики стал эпизод с кражей шапки завуча, который вызывает недовольство зрителей. Они считают, что сцена, где Марат срывает шапку со своего учителя, выглядит абсурдно и нереалистично, даже для гопника.

Наблюдается также ошибочное отображение кинематографических предпочтений персонажей в контексте времени. Например, пацаны смотрят старый советский фильм "Пираты XX века", несмотря на то, что в конце 1980-х годов уже были в моде другие зарубежные киноленты.

Кроме того вызвал споры момент с компьютером в отделении милиции, так как зрители усомнились наличию такой техники у правоохранительных органов в то время.

В целом, сериал вызывает негодование у зрителей из-за несоответствия исторической достоверности и реализма в деталях, что ослабляет общую оценку произведения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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