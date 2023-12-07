Зрители возмутились рядом киноляпов в сериале "Слово пацана"

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова стал объектом критики, прежде всего за романтизацию молодежного бандитизма. Зрители также высказывают недовольство по поводу несоответствия деталей времени, описанного в сериале. Пользователи обнаружили ряд ошибок, связанных с музыкой, предметами, а также исторической неточностью.

Фото: Кинопоиск by постер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Одним из замечаний стало противоречие в музыкальных предпочтениях персонажей. В сериале члены группировок слушают "Ласковый май", что вызывает сомнения у зрителей, считающих, что тогдашние гопники предпочитали другие музыкальные жанры, сообщает News.ru.

Еще одним объектом критики стал эпизод с кражей шапки завуча, который вызывает недовольство зрителей. Они считают, что сцена, где Марат срывает шапку со своего учителя, выглядит абсурдно и нереалистично, даже для гопника.

Наблюдается также ошибочное отображение кинематографических предпочтений персонажей в контексте времени. Например, пацаны смотрят старый советский фильм "Пираты XX века", несмотря на то, что в конце 1980-х годов уже были в моде другие зарубежные киноленты.

Кроме того вызвал споры момент с компьютером в отделении милиции, так как зрители усомнились наличию такой техники у правоохранительных органов в то время.

В целом, сериал вызывает негодование у зрителей из-за несоответствия исторической достоверности и реализма в деталях, что ослабляет общую оценку произведения.