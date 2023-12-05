Депутат Останина попросила СК и Роскомнадзор проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок"

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Нина Останина попросила, чтобы сотрудники Следкома и Роскомнадзора России проверили сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок" на предмет возможных нарушений.

Фото: Официальный сайт СК РФ

Парламентарий не исключает, что сериал "Слово пацана" пропагандирует опасный для несовершеннолетних образ жизни. При этом депутат добавила, что "Пищеблок" тоже может распространять запрещённую информацию, которая способна навредить детям, передаёт РИА Новости.

Как напомнила Останина, недавно на территории Иркутска 15-летний школьник был избит толпой подростков. Из-за полученных травм ребёнок вскоре умер, уточнила политик. Она призвала проверить, связана ли эта трагедия с кинопроектом "Слово пацана".

Депутат допустила романтизацию преступности в подростковой среде после просмотра этого сериала.

Что касается сериала "Пищеблок", то, по словам Останиной, следует проверить, не очерняет ли он период СССР и пионеров.

Ранее Омбудсмен Ирина Волынец тоже обратилась к Роскомнадзору с просьбой проверить сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана".