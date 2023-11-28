Омбудсмен Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

В ноябре состоялась премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова, что стало причиной скандала в Казани.

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Местные власти не одобрили идею фильма о молодежных группировках 80-х годов, отказав в разрешении на съемки в городе. Сейчас омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор, требуя проверить произведение на соответствие традиционным ценностям.

Сериал столкнулся с критикой со стороны казанского общества за романтизацию бандитизма. Сообщается, что подростки, вдохновленные сюжетом, начали формировать группы и устраивать драки, документируя их на видео. Омбудсмен утверждает, что фильм пропагандирует идеи, чуждые российской культуре и разрушительные для общества, сообщает NN.RU.

В своем обращении к Роскомнадзору Волынец требует запретить трансляцию сериала и блокировку сайтов, где его можно посмотреть. Это не первое обращение по этому вопросу: ранее депутат Госдумы Яна Лантратова также обращалась с подобной просьбой, но отозвала запрос перед премьерой. Планировалось, что инспекторы должны были установить возрастной ценз для фильма на основе трейлера.

Ранее сообщалось, что актёр, сыгравший Вову Адидаса, раскрыл подробности сериала Жоры Крыжовникова.

Сериал Слово пацана. Кровь на асфальте | Репортаж с премьеры (2023) Wink