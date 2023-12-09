Продюссер Лавров рассказал, что Пугачёва чувствовала конкуренцию с Валерией

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Лавров поделился в интервью с "Пятым каналом" своими воспоминаниями о певице Алле Пугачёвой, отметив, что у нее был непростой характер.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Лавров рассказал, что Пугачёва могла ставить ультиматумы, требуя исключения определенных артистов с проекта, особенно в условиях конкуренции с Валерией на шоу "Фабрика звезд".

Продюсер выразил пожелание долгой карьеры Шаману, сравнивая его с Валерией и высказывая надежду, что ему удастся удержаться на сцене не менее успешно.