Продюсер Сергей Лавров поделился в интервью с "Пятым каналом" своими воспоминаниями о певице Алле Пугачёвой, отметив, что у нее был непростой характер.
Лавров рассказал, что Пугачёва могла ставить ультиматумы, требуя исключения определенных артистов с проекта, особенно в условиях конкуренции с Валерией на шоу "Фабрика звезд".
Продюсер выразил пожелание долгой карьеры Шаману, сравнивая его с Валерией и высказывая надежду, что ему удастся удержаться на сцене не менее успешно.
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