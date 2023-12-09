Старшие дети артиста Градского отбирают имущество у младших

1:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По слухам, наследство известного артиста России Александра Градского, который ушел из жизни, оценивается в миллиард рублей. Осенью суд принял решение относительно наследников и суммы, которую им предстоит получить.

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По информации из суда, наследников у Градского оказалось пять человек. К третьему браку артиста принадлежат двое взрослых детей — Даниил и Мария, а также двое несовершеннолетних, Саша и Ваня, которые родились в браке с Мариной Коташенко, с которой Градский прожил последние двадцать лет своей жизни. Коташенко, ставшая официальной супругой артиста, теперь претендует на часть наследства.

Однако распределение имущества, утвержденное судом, вызывает недовольство со стороны старших детей и их матери, бывшей супруги музыканта, Ольги Семеновны Градской. Они активно выступали на ток-шоу, делясь подробностями о Марине, сообщает ctnews.

Семеновна, ранее молчавшая, решила высказаться. По ее словам, сторона противоположного лагеря предпринимает попытки уменьшить долю младших сыновей Градского. Она также утверждает, что всё имущество артиста было разделено поровну между наследниками, но, по их мнению, старшим детям не хватило.

Старшие дети получили значительный участок и самый дорогой объект. В то время как Марина с детьми получила квартиру в Козицком переулке Москвы. "Александр Борисович всегда говорил, что обеспечил своих старших детей: обеспечил их образованием, жильем, защитой… И предположить, что его взрослые, образованные и материально обеспеченные дети попытаются лишить младших братьев их наследства, для него было невероятным", — отмечает Коташенко.