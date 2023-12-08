Певица Лолита удивила поклонников своим исхудавшим видом

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известно, что Лолита Милявская давно уделяет внимание своей физической форме. Недавно появилось видео в сети, где артистка выглядит заметно стройнее. На выступлении Лолита предстала в необычном образе: в пиджаке оверсайз, черных леггинсах и высоких кремовых сапогах, которые подчеркнули ее стройные ноги. Поклонники высказали свое положительное впечатление.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Ранее появились слухи о том, что Лолита прошла операцию по уменьшению желудка, но она опровергла эти утверждения, заявив, что лишь скорректировала свой рацион. По ее словам, она обратилась к эндокринологу, не с целью изменить свой внешний вид, а для поддержания здоровья, сообщает vk-smi.

"Я принимала себя и полной, и худой. Обратилась к врачу, когда почувствовала себя плохо", — поделилась Лолита.

По рекомендации врача она отказалась от некоторых продуктов и таким образом избавилась от лишних 12 килограммов.