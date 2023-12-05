Филиппу Киркорову подарили куклу Пугачёвой на премии "Звезды Дорожного радио"

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На XI народной премии "Звезды Дорожного радио" в Петербурге Филипп Киркоров не только завершил церемонию награждения своим выступлением, но и рассказал о неожиданном подарке, который ему вручили за кулисами.

Фото: Личная страница Филиппа Киркорова в социальных сетях

Филиппу вручили загадочную коробку за кулисами. Не решаясь открыть ее, певец попал в ступор, когда человек невысокого роста сделал это за него. И вот, перед ним предстала кукла Аллы Пугачёвой в узнаваемом балахоне.

Филипп, видимо, был поражен реализмом куклы, за что и похвалил автора творения.

"Слушайте, а как вы так похоже делаете? И ручки, как у нее, и лицо, и даже ножки. Теперь у меня будет две Аллы!" — изумился Киркоров, напомнив о том, что недавно купил картину "Примадонна" за 700 тысяч на концерте Люси Чеботиной.

После небольшой паузы артист решил увести кукольника подальше от внимания публики и предложил ему создать такие же реалистичные куклы Элвиса Пресли, Майкла Джексона и Мадонны. Затем он обменялся с поклонником контактами, чтобы воплотить эту идею в жизнь, сообщает "Комсомольская Правда".

Ранее сообщалось, что Стас Костюшкин унизил Киркорова на церемонии "Песня года".