2 ноября в московском клубе "Memo" состоялась закрытая презентация нового альбома "Первая леди" Люси Чеботиной. В рамках этого события был проведен благотворительный аукцион, на котором Филипп Киркоров приобрел картину под названием "Примадонна" за 700 тысяч рублей, сообщают "Известия".
Также стало известно, что блогер Елена Сажина, известная под псевдонимом Helen Yes, приобрела картину за 600 тысяч рублей, а певица Анита Цой заплатила 4,1 тысячи долларов.
Важно отметить, что все средства, полученные от аукциона, будут направлены в поддержку благотворительного фонда "Ты супер!", который помогает молодым талантам, оставшимся без родительской опеки.
На презентации Люся Чеботина впервые исполнила восемь новых треков, а также была представлена премьера клипа "Псевдомодели", в котором снялся Филипп Киркоров. Среди гостей мероприятия также были замечены Александра Трусова, Карина Нигай, Стас Ярушин, Игорь Крутой и другие известные личности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Американский акушер-гинеколог тайно использовал свою собственную сперму для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у своей пациентки.