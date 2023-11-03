Киркоров купил картину "Примадонна" за 700 тысяч на концерте Люси Чеботиной

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

2 ноября в московском клубе "Memo" состоялась закрытая презентация нового альбома "Первая леди" Люси Чеботиной. В рамках этого события был проведен благотворительный аукцион, на котором Филипп Киркоров приобрел картину под названием "Примадонна" за 700 тысяч рублей, сообщают "Известия".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Также стало известно, что блогер Елена Сажина, известная под псевдонимом Helen Yes, приобрела картину за 600 тысяч рублей, а певица Анита Цой заплатила 4,1 тысячи долларов.

Важно отметить, что все средства, полученные от аукциона, будут направлены в поддержку благотворительного фонда "Ты супер!", который помогает молодым талантам, оставшимся без родительской опеки.

На презентации Люся Чеботина впервые исполнила восемь новых треков, а также была представлена премьера клипа "Псевдомодели", в котором снялся Филипп Киркоров. Среди гостей мероприятия также были замечены Александра Трусова, Карина Нигай, Стас Ярушин, Игорь Крутой и другие известные личности.

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