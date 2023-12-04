Стас Костюшкин заставил Филиппа Киркорова почувствовать себя униженным.
Экс-солист группы "Чай вдвоём" на церемонии вручения премии "Песня года" подловил короля российской эстрады и заявил, что хочет его унизить.
"Меня унизить невозможно", — объяснил Киркоров.
После этого Костюшкин подозвал невероятно высокого мужчину, рядом с которым Киркоров, рост которого составялет более двух метров, стал казаться низким. Артист действительно почувствовал себя "униженным", то есть назким ростом.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров трогательно поздравил дочку Аллу-Викторию с днём рождения.
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