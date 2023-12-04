Стас Костюшкин унизил Киркорова на церемонии "Песня года"

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Стас Костюшкин заставил Филиппа Киркорова почувствовать себя униженным.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Экс-солист группы "Чай вдвоём" на церемонии вручения премии "Песня года" подловил короля российской эстрады и заявил, что хочет его унизить.

"Меня унизить невозможно", — объяснил Киркоров.

После этого Костюшкин подозвал невероятно высокого мужчину, рядом с которым Киркоров, рост которого составялет более двух метров, стал казаться низким. Артист действительно почувствовал себя "униженным", то есть назким ростом.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров трогательно поздравил дочку Аллу-Викторию с днём рождения.