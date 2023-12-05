Катя Лель тайно развелась с мужем после 15 лет брака

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Певица Катя Лель завершила 15-летний брак с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Она подала заявление о разводе, рассказав в одной из телепрограмм, что для того чтобы найти нового партнера, важно "закрыть старую дверь".

Фото: Елена Хусаинова

Суд предоставил паре время на возможное перемирие, но развод состоялся без скандалов. Родители продолжают совместно воспитывать свою 14-летнюю дочь, Эмилию. Несмотря на 18-летние отношения, пара приняла решение о разводе мирно.





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