Катя Лель тайно развелась с мужем после 15 лет брака

Певица Катя Лель завершила 15-летний брак с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Она подала заявление о разводе, рассказав в одной из телепрограмм, что для того чтобы найти нового партнера, важно "закрыть старую дверь".
Суд предоставил паре время на возможное перемирие, но развод состоялся без скандалов. Родители продолжают совместно воспитывать свою 14-летнюю дочь, Эмилию. Несмотря на 18-летние отношения, пара приняла решение о разводе мирно.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.