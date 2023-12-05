Вернувшийся в Россию Александр Ревва удивил всех странным поступком

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актер и музыкальный артист Александр Ревва недавно появился на светском мероприятии. На красной дорожке он выглядел напряженным и напуганным. Этот момент произошел вскоре после возвращения артиста из долгого пребывания в Европе, где он провел несколько месяцев.

Фото: wikipedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Началось всё с того, что Ревва таинственным образом исчез из публичной жизни, избегая светских мероприятий, отсутствуя на телеэкранах и отказываясь от интервью. Появились даже слухи о том, что он уехал за границу навсегда, оставив свою родину.

После возвращения в Москву Ревва продолжал вести себя загадочно. На церемонии "Песня года" светские журналисты попытались подойти к нему, но он убежал. За кулисами организаторы предложили ему сделать фотографии, но он резко отказался, вызывая еще больше вопросов и недоумение.

"Я боюсь!" — воскликнул он, выпучив глаза, и убежал.

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