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Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах выступления в Чернобыле

1:29
Шоу-бизнес

Алла Борисовна недавно обратилась к своим "завистникам" через социальные сети, подчеркивая свою преданность поклонникам и отмечая завершение своей музыкальной миссии. Она также рассказала о своём здоровье, подчеркивая, что после Чернобыля ей удалось сохранить хотя бы что-то из-за своих волос.

Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах выступления в Чернобыле
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Гитарист Аллы Пугачёвой Александр Левшин подтвердил, что здоровье всех артистов, выступавших в зоне отчуждения, серьезно пострадало, и вспомнил страшные моменты тех гастролей. Он рассказал о поездке в Припять, о пустом городе и трагической участи некоторых, кто присутствовал на концерте.

"Некоторые после той поездки заболели и скончались", — передаёт слова Левшина aif.ru.

Гитарист Александр Левшин отмечает свое 70-летие. Он является единственным музыкантом, который работал с примадонной 30 лет, начиная с записей песен для Аллы Пугачёвой в 1980 году. После этого он присоединился к группе "Рецитал" и стал одним из участников "Театра песни Аллы Пугачёвой".

Ранее сообщалось, что гитарист рассказал о банковских счетах певицы за границей, а также обвинил Галкина* в отъезде Примадонны из России.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Сто друзей (Чернобыль, 1986) - Алла Пугачева
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

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