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Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

2:55
Шоу-бизнес

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России. Изначально знаменитая пара обосновалась в Израиле, но вскоре они переместились на Кипр. В сети активно обсуждаются причины, побудившие артистку покинуть родину, где у нее было множество поклонников, и начать новую жизнь за границей, превратившись в обычную пенсионерку.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Александр Левшин, гитарист, сотрудничавший с Пугачевой 30 лет, считает, что она поддалась влиянию своего молодого супруга. Музыкант, выступавший с Аллой на сцене с 80-х годов, винит Максима Галкина* в произошедшем. По мнению Левшина, Пугачева оказалась заложницей обстоятельств, и ей пришлось сделать трудный выбор между родиной и мужем. В результате этого семья, включая двух детей, решила переехать в Израиль из-за "восприятия ее мужа".

Левшин отмечает, что у Аллы уже давно были открыты счета в зарубежных банках.

"По-видимому, Алла выбрала семью. Да и счета в банках у них за границей", — сообщил Левшин в беседе с aif. ru.

Музыкант подчеркивает, что решение знаменитой пары было обусловлено меркантильными интересами. Они решили эмигрировать, имея уже за рубежом недвижимость и банковские счета.

По всей видимости, Максим Галкин* давно размышлял о переезде и всё для этого подготовил. Еще в 2017 году супруги приобрели недвижимость в Лимасоле, столице Кипра, и получили гражданство этой страны в обмен на инвестиции. Паспорт Кипра дает возможность свободного путешествия в более чем 167 стран мира и проживания в любом государстве Евросоюза.

Пугачева и Галкин* купили апартаменты в "One" — самой дорогой многоэтажке Лимасола. Элитный жилой комплекс расположен на первой линии пляжа, все квартиры с террасами и видом на Средиземное море. Во дворе — большой бассейн, в здании — подземный паркинг, тренажерный зал, сауна, ресторан, магазины и бутики. Холлы отделаны дорогим мрамором, подъезды обставлены дизайнерской мебелью. Многоэтажка окружена современным районом с ресторанами, кафе и магазинами.

Фотографии Пугачевой на улицах и в кафе Лимасола уже не раз попадали в объективы. Часто она гуляет по городу со своими детьми Лизой и Гарри. По видимому, двойняшки сейчас не посещают учебные заведения из-за закрытия школы в Израиле после начала военных действий. Вместо учебы дети бесцельно проводят время на Кипре.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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