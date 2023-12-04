Гитарист Пугачёвой Левшин обвинил Галкина* в отъезде Примадонны из России

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гитарист Аллы Пугачёвой поделился своим мнением о роли Максима Галкина* в решении певицы покинуть Россию.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Александр Левшин считает, что решение об отъезде не зависело от Примадонны, а было принято ее мужем.

"Алла выбрала семью, да и счета в банках у них за границей" — заявил гитарист.

Гитарист подчеркнул, что пытается почувствовать ситуацию с Пугачёвой, но действия семьи определяются ее мужем. Гитарист подчеркнул, что жизнь самой Пугачёвой всегда была связана с Россией.

"Я пытаюсь почувствовать ее. Но… Семья полетела по линии восприятия ее мужа", — передаёт слова Александра aif.ru.

Александр Левшин отмечает свое 70-летие и является единственным музыкантом, который сопровождал Аллу Пугачёву в течение 30 лет. В 2022 году он выпустил патриотическую песню "Ветер перемен", посвященную российским военным, а также отказался устраивать крупные мероприятия в период военных действий, проведя свое 70-летие без концерта в Кремлевском зале в знак уважения к солдатам, сражающимся за Родину.

Ранее сообщалось, что киноактриса Талызина призвала Аллу Пугачёву покаяться и поклониться народу.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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