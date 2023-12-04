Гитарист Аллы Пугачёвой поделился своим мнением о роли Максима Галкина* в решении певицы покинуть Россию.
Александр Левшин считает, что решение об отъезде не зависело от Примадонны, а было принято ее мужем.
"Алла выбрала семью, да и счета в банках у них за границей" — заявил гитарист.
Гитарист подчеркнул, что пытается почувствовать ситуацию с Пугачёвой, но действия семьи определяются ее мужем. Гитарист подчеркнул, что жизнь самой Пугачёвой всегда была связана с Россией.
"Я пытаюсь почувствовать ее. Но… Семья полетела по линии восприятия ее мужа", — передаёт слова Александра aif.ru.
Александр Левшин отмечает свое 70-летие и является единственным музыкантом, который сопровождал Аллу Пугачёву в течение 30 лет. В 2022 году он выпустил патриотическую песню "Ветер перемен", посвященную российским военным, а также отказался устраивать крупные мероприятия в период военных действий, проведя свое 70-летие без концерта в Кремлевском зале в знак уважения к солдатам, сражающимся за Родину.
Ранее сообщалось, что киноактриса Талызина призвала Аллу Пугачёву покаяться и поклониться народу.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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