Киноактриса Талызина призвала Аллу Пугачёву покаяться и поклониться народу

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Валентина Талызина обратилась к популярной исполнительнице Алле Пугачёвой, которая покинула Россию после начала спецоперации.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Она призвала певицу принести извинения за своё поведение и поклониться фанатам. Талызина напомнила, что у артистки был известный однофамилец — Емельян Пугачёв, который перед смертной казнью попросил прощение у православного русского народа, передаёт канал НТВ.

Актриса считает, что Алла Пугачёва должна поступить аналогичным образом.

При этом Талызина не стала отрицать прошлые достижения певицы.

Ранее гитарист Пугачёвой Александр Левшин заявил, что жизнь артистки ориентирована на Россию. По его словам, нет ничего удивительного в том, что певица иногда приезжает на родину.