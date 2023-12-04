Актриса Валентина Талызина обратилась к популярной исполнительнице Алле Пугачёвой, которая покинула Россию после начала спецоперации.
Она призвала певицу принести извинения за своё поведение и поклониться фанатам. Талызина напомнила, что у артистки был известный однофамилец — Емельян Пугачёв, который перед смертной казнью попросил прощение у православного русского народа, передаёт канал НТВ.
Актриса считает, что Алла Пугачёва должна поступить аналогичным образом.
При этом Талызина не стала отрицать прошлые достижения певицы.
Ранее гитарист Пугачёвой Александр Левшин заявил, что жизнь артистки ориентирована на Россию. По его словам, нет ничего удивительного в том, что певица иногда приезжает на родину.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.