Валерия рассказала о любви Пригожина к еде: "сажать на диету — бесполезно"

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия и Иосиф Пригожин присутствовали на эксклюзивной премьере новогодней комедии "Елки 10", которая запланирована к выходу в прокат 7 декабря. Известные супруги рассказали о своих планах на предстоящие праздники, отметив, что они собираются работать весь период праздников, и только после "новогоднего чеса" возможно проведут время за столом вместе со всей семьей. В интервью звезда призналась, что не разделяет популярности майонезного салата оливье, выражая свое недопонимание бурной любви к этому блюду. В то время как Иосиф высказал совершенно другую точку зрения, подчеркнув свою любовь к угощениям и особенно к оливье, которое он употребляет и вне праздничных мероприятий.

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Иосиф делится своим отношением к своему внешнему виду, признавая, что еще не пробовал некий "чудо-препарат", который, как утверждается, помог половине российского шоу-бизнеса избавиться от лишнего веса. Однако сам продюсер предпочитает поддерживать свою физическую форму самостоятельно, сообщает kp.ru.

"Его бесполезно сажать на диету. Он сам на нее не садится! Он сам хозяин своей жизни", — рассказала певица.

Валерия, всегда поддерживающая стройную фигуру, отметила, что не разделяет понимания обжорства, особенно в новогоднюю ночь, и выразила свое отношение к оливье, отметив, что не считает его своим любимым салатом. Она высказала мнение, что праздничный ужин лучше устраивать в более ранний час, и выразила недопонимание по поводу поздних ночных застолий, особенно с участием майонезных салатов.





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