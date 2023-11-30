Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась своими планами относительно встречи Нового года.
По словам звезды, велика вероятность того, что главный праздник года она встретит на работе. Если же выступлений в новогоднюю ночь не будет, Глюкоза поедет со своей семьёй в жаркие страны отдыхать. Она призналась, что очень любит Сейшелы, поэтому хотела бы отправиться туда, если будет такая возможность.
Глюкоза отметила, что ей нравятся новогодние традиции, и она старается им следовать, хотя не все обычаи даются ей легко.
"Не раз так загадывала желание, но у меня не складывается с этим ритуалом — я постоянно давлюсь этой бумажкой. Так что в этом году под бой курантов просто буду всем сердцем желать, чтобы все задуманное исполнилось", — рассказала Глюкоза в разговоре с umagazine.ru.
Артистка добавила, что всё, что она загадывала в детстве, уже осуществилось. Глюкоза призналась, что пару десятков лет назад мечтала добиться успеха, мечтала найти любовь и создать крепкую семью, а также путешествовать по самым интересным уголкам планеты.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.