Певица Глюкоза призналась, что Новый год может встретить на работе

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась своими планами относительно встречи Нового года.

Фото: Официальная страница Глюкоза ВКонтакте

По словам звезды, велика вероятность того, что главный праздник года она встретит на работе. Если же выступлений в новогоднюю ночь не будет, Глюкоза поедет со своей семьёй в жаркие страны отдыхать. Она призналась, что очень любит Сейшелы, поэтому хотела бы отправиться туда, если будет такая возможность.

Глюкоза отметила, что ей нравятся новогодние традиции, и она старается им следовать, хотя не все обычаи даются ей легко.

"Не раз так загадывала желание, но у меня не складывается с этим ритуалом — я постоянно давлюсь этой бумажкой. Так что в этом году под бой курантов просто буду всем сердцем желать, чтобы все задуманное исполнилось", — рассказала Глюкоза в разговоре с umagazine.ru.

Артистка добавила, что всё, что она загадывала в детстве, уже осуществилось. Глюкоза призналась, что пару десятков лет назад мечтала добиться успеха, мечтала найти любовь и создать крепкую семью, а также путешествовать по самым интересным уголкам планеты.

Глюк'oZa - Шиза /// ЖАРА LITE 25.09.22