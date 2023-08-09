Певица Глюкоза похвасталась фигурой в слитном купальнике

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, которую россияне знают под псевдонимом Глюкоза, похвасталась своей шикарной фигурой в купальнике.

Фото: Инстаграм

Глюкоза была сфотографирована в бассейне в ярком красном купальнике с глубоким декольте. На снимке можно разглядеть красивые изгибы тела певицы. Ее образ сопровождался подвеской, распущенными волосами и легким макияжем.

При этом 37-летняя артистка никогда не скрывала своей отличной формы. Подписчики всегда с воодушевлением пишут комплименты Глюкозе и восхищаются ее ногами, талией и осанкой. В беседе с поклонниками певица раскрыла секрет своей внешности.

"Могу сказать, что очень стараюсь сохранять белковую пищу в рационе и, конечно, овощи, иначе ее просто не усвоить. Муж — вегетарианец, дома у нас только полезная еда, поэтому тут мне повезло, сорваться сложно! Но я жуткая сластена, видимо, не зря я — Глюкоза. Сладкое стараюсь выбирать максимально полезное, без сахара (использую заменители). Варенье стала варить на сиропе агавы", — написала знаменитость.

Ранее певица Глюкоза в честь 37-летия поделилась с поклонниками откровенными снимками в платье.