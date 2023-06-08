Российская певица Глюкоза показала фото в откровенном платье в честь 37-летия

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Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, порадовала подписчиков откровенным снимком в честь своего 37-летия.

Фото: ya.ru

Исполнительница опубликовала в Instagram* фотографию в коричневом мини-платье, которое облегает тело и обнажает спину. Для снимка артистка распустила волосы и сделала лёгкий макияж с блестящими тенями и нюдовой помадой.

"Чувствую, что становлюсь лучше именно для самой себя", — поделилась Глюкоза.

Она также поблагодарила свою семью за поддержку в любых начинаниях.

"Шикарная! Оставайся такой же спортивной и красивой, фигура отменная", — написали фанаты певицы в комментариях.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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