Ирина Салтыкова спела для сантехников в Челябинске

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В Челябинске на прошлой неделе прошла финальная часть общероссийского конкурса "Лучший сантехник-2023". Bряд ли про это мероприятие написали бы за пределами столицы южного Урала, если бы не участие в нем звезды 90-х Ирины Салтыковой.

Фото: Фото: best-plumber.ru.

Фотографии Салтыковой в окружении лучших российских сантехников опубликовали на официальном сайте чемпионата best-plumber.ru.

Она стала специальным гостем конкурса, спела свои хиты "Голубые глазки", "Серые глаза", "Бай-бай" и другие.

Также Ирина наградила победителей, которыми в этом году стала команда "Волга с комфортом" из Нижнего Новгорода. Помимо фотосессии с известной исполнительницей сантехники получили 500 тысяч рублей призовых.