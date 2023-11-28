Звезда сериала "Универа" Настасья Самбурская имела сложный личный опыт, связанный с её браком в 2017 году с белорусским актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказала о домашнем насилии в этом коротком браке. Поженились они через несколько месяцев после начала отношений, а продлился брак всего 7 дней.
Super.ru пишет, что на "Шоу Воли" Самбурская поделилась деталями этого опыта.
"Причина очень нехорошая. Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит", — вспомнила актриса.
Бывший супруг полез в драку, начал выгонять Настасью из ее собственной квартиры. Полетела посуда, Настатья наступила на осколки и поранила ногу.
"Я схватила телефон и выскочила из квартиры. Позвонила помощнице, сказала: "Вызывай полицию"", — рассказала она.
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