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Актриса Настасья Самбурская подробно описала драку с мужем, с которым прожила в браке неделю

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Универа" Настасья Самбурская имела сложный личный опыт, связанный с её браком в 2017 году с белорусским актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказала о домашнем насилии в этом коротком браке. Поженились они через несколько месяцев после начала отношений, а продлился брак всего 7 дней.

Актриса Настасья Самбурская подробно описала драку с мужем, с которым прожила в браке неделю
Фото: https://www.instagram.com/p/CvKo0_stfLO/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что на "Шоу Воли" Самбурская поделилась деталями этого опыта.

"Причина очень нехорошая. Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит", — вспомнила актриса.

Бывший супруг полез в драку, начал выгонять Настасью из ее собственной квартиры. Полетела посуда, Настатья наступила на осколки и поранила ногу.

"Я схватила телефон и выскочила из квартиры. Позвонила помощнице, сказала: "Вызывай полицию"", — рассказала она.

Настасья Самбурская — причины развода с мужем, суд с Дробышем и травмы детства
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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