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Телеведущая Ксения Собчак эмоционально высказалась о Моргенштерне*

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Для многих осталось неясным, в каких отношениях теперь Алишер Моргенштерн* и журналистка Ксения Собчак после всех скандалов и взаимном интервью в Дубае.

Телеведущая Ксения Собчак эмоционально высказалась о Моргенштерне*
Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Super.ru пишет, что подписчики Собчак прямо задали вопрос нравится ли ей Алишер.

"Он классный парень!!! Душевный и неглупый, добрый", — заявила Ксения.

Напомним, что беседа с Собчак вместе с рекламой в роликах, за пять дней принесла рэперу круглую сумму. В запрещенной сети артист признался, что заработал 7 миллионов рублей.

*Признан инагентом в РФ

Свидание с СОБЧАК... Путин, Зеленский, Два Стула, Деньги и SEKS... жесть какая то))
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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