Для многих осталось неясным, в каких отношениях теперь Алишер Моргенштерн* и журналистка Ксения Собчак после всех скандалов и взаимном интервью в Дубае.
Super.ru пишет, что подписчики Собчак прямо задали вопрос нравится ли ей Алишер.
"Он классный парень!!! Душевный и неглупый, добрый", — заявила Ксения.
Напомним, что беседа с Собчак вместе с рекламой в роликах, за пять дней принесла рэперу круглую сумму. В запрещенной сети артист признался, что заработал 7 миллионов рублей.
*Признан инагентом в РФ
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.