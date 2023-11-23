Пугачёва заняла первую строчку в рейтинге артистов, которые вызывают стыд у россиян

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Россияне признали Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, Олега Газманова и Николая Расторгуева лучшими исполнителями с патриотическим уклоном. Тем не менее, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на свои данные, утверждает, что первое место в списке "антипатриотов" заняла Алла Пугачёва.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Также вызывают чувство стыда среди фанатов и другие артисты, эмигрировавшие на фоне мировых событий. В этот список входит иноагент Андрей Макаревич, за которого проголосовало 13 процентов опрошенных. Также в топ-5 "антипатриотов" вошел поп-король эстрады Филипп Киркоров. Россияне также не обошли вниманием Моргенштерна. На комментарии к статистике и мнению общественности указанные знаменитости пока не отреагировали.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист СССР Станислав Садальский объяснил, что Пугачёву удерживает с Галкиным. Он считает, что Алла Борисовна стала "рабой любви".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Поплавская мощно ответила Пугачевой и Галкину - Хватит врать, заляпались по уши! Это же безобразие!