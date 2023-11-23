Сын известного исполнителя шансона Михаила Круга Александр Круг привлек внимание СМИ своими запросами по гонорару за выступления на корпоративах. По последним данным, Александр согласен выступить на предновогодних мероприятиях за сумму в 400 тысяч рублей. В эту стоимость включено исполнение пяти песен его отца, а также одной собственной композиции музыканта.
Продолжая музыкальное наследие своего отца, Александр Круг привлекает внимание не только своим внешним сходством с Михаилом Кругом, но и аналогичным тембром голоса. Несколько лет назад он сменил фамилию, приняв псевдоним отца, и таким образом, утвердил свою позицию в музыкальном мире, подтверждая свою готовность следовать по стопам отца.
Мнение музыкального критика Евгения Бабичева относительно гонораров Александра Круга различается. Бабичев считает, что сумма в 400 тысяч рублей за исполнение песен Михаила Круга является чрезмерной. По его мнению, кавер-группы или двойники певца могут предложить аналогичное качество за меньшие деньги. Критик подчеркивает, что в данном случае Круг-младший должен быть более разумным в своих финансовых требованиях, учитывая, что его творчество не олицетворяет оригинальности, сообщает "Общественная служба новостей".
Относительно планов на выступления сообщается, что у Ирины и Александра Кругов уже заполнен график выступлений до 20 декабря, в основном на частных корпоративах предпринимателей и криминальных авторитетов. В случае нехватки выступлений, Александр готов совместно выступить с матерью Ириной Круг, но при этом стоимость выступления повысится до 1,3 миллиона рублей.
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