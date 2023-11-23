Сын Михаила Круга даст концерт за 400 тыс. рублей

1:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын известного исполнителя шансона Михаила Круга Александр Круг привлек внимание СМИ своими запросами по гонорару за выступления на корпоративах. По последним данным, Александр согласен выступить на предновогодних мероприятиях за сумму в 400 тысяч рублей. В эту стоимость включено исполнение пяти песен его отца, а также одной собственной композиции музыканта.

Фото: openverse.org by diogolhh is licensed under CC BY 2.0.

Продолжая музыкальное наследие своего отца, Александр Круг привлекает внимание не только своим внешним сходством с Михаилом Кругом, но и аналогичным тембром голоса. Несколько лет назад он сменил фамилию, приняв псевдоним отца, и таким образом, утвердил свою позицию в музыкальном мире, подтверждая свою готовность следовать по стопам отца.

Мнение музыкального критика Евгения Бабичева относительно гонораров Александра Круга различается. Бабичев считает, что сумма в 400 тысяч рублей за исполнение песен Михаила Круга является чрезмерной. По его мнению, кавер-группы или двойники певца могут предложить аналогичное качество за меньшие деньги. Критик подчеркивает, что в данном случае Круг-младший должен быть более разумным в своих финансовых требованиях, учитывая, что его творчество не олицетворяет оригинальности, сообщает "Общественная служба новостей".

Относительно планов на выступления сообщается, что у Ирины и Александра Кругов уже заполнен график выступлений до 20 декабря, в основном на частных корпоративах предпринимателей и криминальных авторитетов. В случае нехватки выступлений, Александр готов совместно выступить с матерью Ириной Круг, но при этом стоимость выступления повысится до 1,3 миллиона рублей.

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