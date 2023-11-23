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Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима"

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Шоу-бизнес

Заслуженный артист РСФСР, известный по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя" и "О бедном гусаре замолвите слово", Станислав Садальский, поделился своим взглядом на ситуацию, связанную с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой.

Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима"
Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

После начала Специальной военной операции (СВО) Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинули Россию, сначала уехав в Израиль, а затем, в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, осели на Кипре.

Садальский высказал свое мнение относительно выбора последнего мужа Пугачевой, замечая, что ей не повезло. По его словам, она стала "рабой любви" и последовала за своим мужем.

В беседе с aif.ru артист выразил негодование в отношении Максима Галкина*, называя его "глупым, глубоко глупым человеком". Он добавил, что, следя за поступками этого комика, пришел к выводу, что лучше было бы, если бы тот "сидел и молчал".

Садальский подчеркнул, что никогда не считал Галкина умным и всегда высмеивал его "талант" открыто.

Ранее портниха Пугачёвой сообщила о состоянии певицы, она добавила что "Алла несчастный человек".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Алла Пугачева и Максим Галкин в телемюзикле "За двумя зайцами" (2003 г.)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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