Заслуженный артист РСФСР, известный по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя" и "О бедном гусаре замолвите слово", Станислав Садальский, поделился своим взглядом на ситуацию, связанную с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой.
После начала Специальной военной операции (СВО) Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинули Россию, сначала уехав в Израиль, а затем, в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, осели на Кипре.
Садальский высказал свое мнение относительно выбора последнего мужа Пугачевой, замечая, что ей не повезло. По его словам, она стала "рабой любви" и последовала за своим мужем.
В беседе с aif.ru артист выразил негодование в отношении Максима Галкина*, называя его "глупым, глубоко глупым человеком". Он добавил, что, следя за поступками этого комика, пришел к выводу, что лучше было бы, если бы тот "сидел и молчал".
Садальский подчеркнул, что никогда не считал Галкина умным и всегда высмеивал его "талант" открыто.
Ранее портниха Пугачёвой сообщила о состоянии певицы, она добавила что "Алла несчастный человек".
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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