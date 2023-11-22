"Алла несчастный человек": портниха Пугачёвой сообщила о состоянии певицы

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Аксёнова, долгое время являющаяся портнихой и близкой подругой Аллы Пугачёвой, поделилась информацией о состоянии здоровья примадонны. В интервью KP. RU, она описала не только физические трудности исполнительницы, но и ее эмоциональное состояние.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Аксенова утверждает, что не обсуждала личные проблемы с Пугачевой, так как знала, что и сама звезда испытывает трудности.

"Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло. Говорила директору: "Зачем нам еще один концерт?" — рассказала портниха.

Она также раскрыла, что у Пугачевой долгое время болела левая нога, и боли были настолько сильными, что исполнительница не могла даже на нее наступать.

"Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим", — добавила Аксенова.

Ранее сообщалось: Стала известна вся недвижимость Пугачёвой в США. В настоящее время в одной из квартир на улице Murray живет внук Аллы Борисовны, Никита Пресняков, с его супругой.

СМИ: состояние певицы Аллы Пугачевой ухудшилось