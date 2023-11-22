Ксения Бородина раскритиковала журналистов за оскорбительные публикации

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась своим недовольством в отношении журналистов, утверждая, что именно благодаря их деятельности она стала объектом оскорблений от пользователей соцсетей. Звезда подробно описала ситуацию в своих социальных медиа.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

По ее словам, журналисты сфотографировали ее на мероприятии с неудачного ракурса, что стало причиной негативных комментариев к ее облик. В

своем личном блоге Бородина выразила возмущение по поводу того, как "грязные СМИ" представляют знаменитостей, целенаправленно создавая почву для негодования со стороны зрителей.

"Это яркий пример того, как желтая пресса подстрекает к тому, чтобы дискредитировать внешность женщин в нашей стране", — подчеркнула телеведущая, выражая недовольство тем, что журналисты, по ее мнению, умышленно представляют звезд в негативном свете.

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