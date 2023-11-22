Российский певец и композитор Юрий Лоза резко ответил на вопросы о примадонне Алле Пугачёвой. По его словам, её отъезд из страны не стоит никакого внимания.
По словам Лозы, Пугачёвой просто необходимо дать спокойно "дожить свой век".
"Уехала и уехала! Что вы к ней привязались так? Дайте ей спокойно доживать. Она давно на пенсии. Пенсионерка! Что вы привязались к пенсионеру?" — заявил Лоза на вопросы "Аргументов и фактов".
По его словам, СМИ зря муссируют тему Пугачёвой, так как певица давно не выступает на эстраде.
Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.