Юрий Лоза призвал дать Пугачёвой спокойно дожить свой век: "Что вы привязались к пенсионеру?"

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Российский певец и композитор Юрий Лоза резко ответил на вопросы о примадонне Алле Пугачёвой. По его словам, её отъезд из страны не стоит никакого внимания.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Максима Галкина

По словам Лозы, Пугачёвой просто необходимо дать спокойно "дожить свой век".

"Уехала и уехала! Что вы к ней привязались так? Дайте ей спокойно доживать. Она давно на пенсии. Пенсионерка! Что вы привязались к пенсионеру?" — заявил Лоза на вопросы "Аргументов и фактов".

По его словам, СМИ зря муссируют тему Пугачёвой, так как певица давно не выступает на эстраде.