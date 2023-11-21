Певица Алла Пугачёва всё чаще посещает монастыри на Кипре, где проводит много времени в молитве. Психолог и певец Марк Бартон объясняет это тем, что многие люди приходят в святые места, чтобы найти гармонию в своей жизни, достичь внутреннего спокойствия и научиться контролировать эмоции.
Недавно Пугачёва вернулась в Россию, вызывая вновь восторг своим внешним видом. Заметно, что певица внешне сильно изменилась, и явно провела необходимые манипуляции с своим лицом. Бартон отметил, что биологическое старение никто не отменял. Однако каждой женщине хочется в любом возрасте выглядеть красивой и ухоженной. Бартон вспомнил о своей 80-летней бабушке, которая подкрашивала губы перед походом на рынок за молоком.
"Годы берут своё, а желание быть красивой присутствует у каждого человека", — поделился психолог в беседе с "МК".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.