Психолог Марк Бартон объяснил изменения во внешности Аллы Пугачёвой желанием быть красивой в любом возрасте

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва всё чаще посещает монастыри на Кипре, где проводит много времени в молитве. Психолог и певец Марк Бартон объясняет это тем, что многие люди приходят в святые места, чтобы найти гармонию в своей жизни, достичь внутреннего спокойствия и научиться контролировать эмоции.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Недавно Пугачёва вернулась в Россию, вызывая вновь восторг своим внешним видом. Заметно, что певица внешне сильно изменилась, и явно провела необходимые манипуляции с своим лицом. Бартон отметил, что биологическое старение никто не отменял. Однако каждой женщине хочется в любом возрасте выглядеть красивой и ухоженной. Бартон вспомнил о своей 80-летней бабушке, которая подкрашивала губы перед походом на рынок за молоком.

"Годы берут своё, а желание быть красивой присутствует у каждого человека", — поделился психолог в беседе с "МК".