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Близкие неизлечимо больной певицы Селин Дион рассказали, как сейчас себя чувствует певица

1:27
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Согласно последним новостям, культовая 55-летняя певица Селин Дион находится в состоянии улучшения. Её сестра Клодетт неоднократно подчеркивала, что Селин не теряет надежды на выздоровление. Некоторое время в сети появились слухи о том, что певицу сковывает неизлечимый синдром скованности мышц и она вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. Однако эти слухи оказались неправдой, поскольку в начале ноября Селин была замечена на публике. 

Близкие неизлечимо больной певицы Селин Дион рассказали, как сейчас себя чувствует певица
Фото: Photo by Brian Rasic/WireImage

Super.ru пишет, что Инсайдер из издания Life & Style сообщил, что благодаря семье и специалистам певица теперь "контролирует ситуацию". Она действительно чувствует себя лучше, хотя все же бывают "плохие дни". Однако Селин хорошо научилась справляться с приступами и знает, что делать, когда ей плохо. Инсайдер утверждает:

"Благодаря поддержке близких и медицинскому сопровождению, она смогла контролировать свое состояние".

По поводу возобновления тура, который Селин отменила сначала из-за пандемии, а затем из-за болезни, источник сообщил, что пока нет информации о возвращении на сцену или записи новой музыки. Сейчас для нее приоритетом является оставаться сильной и здоровой. Возможно, в будущем она вернется к музыке, но сейчас она сосредоточена на своем благополучии и здоровье.

Céline Dion - All By Myself (Taking Chances World Tour: The Concert)
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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