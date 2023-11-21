51-летний Андрей Малахов - известный российский телеведущий, стал отцом 6 лет назад. Однако, он предпочитает скрывать внешность своего сына от папарацци и журналистов.
DailyShow пишет, что в недавнем интервью Малахов рассказал, что он и его жена Наталья решили дать мальчику возможность подрасти и самостоятельно решить, хочет ли он быть подвергнут вниманию публики.
Недавно Андрей Малахов посетил с сыном спектакль "Снеговик" в Театре кукол имени Образцова. Он описал представление как "нежный и трогательный", а все дети в зале были в восторге от спектакля.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.