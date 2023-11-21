Телеведущий Андрей Малахов впервые появился на публике с 6-летним сыном

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51-летний Андрей Малахов - известный российский телеведущий, стал отцом 6 лет назад. Однако, он предпочитает скрывать внешность своего сына от папарацци и журналистов.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

DailyShow пишет, что в недавнем интервью Малахов рассказал, что он и его жена Наталья решили дать мальчику возможность подрасти и самостоятельно решить, хочет ли он быть подвергнут вниманию публики.

Недавно Андрей Малахов посетил с сыном спектакль "Снеговик" в Театре кукол имени Образцова. Он описал представление как "нежный и трогательный", а все дети в зале были в восторге от спектакля.

Привет Андрей, выпуск от 4 ноября 2023 года