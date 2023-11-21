В конце текущего года пройдёт церемония награждения премией "Золотой граммофон". Пока неизвестно, кто станет победителем и получит эту престижную награду. Однако уже известны ведущие мероприятия.
На сцену выйдут Филипп Киркоров, Митя Фомин, Антон Юрьев и Дмитрий Хрусталёв. Стоит отметить, что последний уже работал с Иваном Ургантом в качестве со-ведущего на различных проектах. Теперь Хрусталёв возьмёт на себя ответственность за юмористическую составляющую "Золотого граммофона", пишет woman. ru.
Напомним, в 2022 году Ургант принял решение оставить Россию и чётко выразил свою позицию.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.