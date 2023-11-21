Юморист Дмитрий Хрусталев заменит Ивана Урганта в "Золотом граммофоне"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В конце текущего года пройдёт церемония награждения премией "Золотой граммофон". Пока неизвестно, кто станет победителем и получит эту престижную награду. Однако уже известны ведущие мероприятия.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

На сцену выйдут Филипп Киркоров, Митя Фомин, Антон Юрьев и Дмитрий Хрусталёв. Стоит отметить, что последний уже работал с Иваном Ургантом в качестве со-ведущего на различных проектах. Теперь Хрусталёв возьмёт на себя ответственность за юмористическую составляющую "Золотого граммофона", пишет woman. ru.

Напомним, в 2022 году Ургант принял решение оставить Россию и чётко выразил свою позицию.

Церемония вручения национальной музыкальной Премии «‎Золотой Граммофон 2022»