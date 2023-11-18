Иван Ургант по приглашению заместителя декана факультета международной журналистики Юрия Кобаладзе недавно провёл лекцию в МГИМО.
В ноябре замдекана был уволен.
Телеведущий в своём Telegram-канале назвал всё происходящее "водевилем".
"Ах, водевиль, водевиль…" — прокомментировал Ургант новость об увольнении Кобаладзе.
На портале МГИМО указано, что данную должность он занимал с 2014 по 2023 год. По словам студентов, Ургант на лекции рассказывал о "налаживании личных связей в медиапространстве".
Напомним, 24 февраля 2022 года, в день начала СВО, Иван Ургант выступил с антивоенным заявлением. Его передача "Вечерний Ургант" не выходит в эфир примерно с того же момента.
В октябре 2023 года комитет ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции направил обращения в Генпрокуратуру, СК, МВД и ФСБ проверку в отношении Урганта на предмет дискредитации российской армии и руководства страны.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.