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Иван Ургант назвал увольнение замдекана МГИМО Кобаладзе "водевилем"

1:12
Общество

Иван Ургант по приглашению заместителя декана факультета международной журналистики Юрия Кобаладзе недавно провёл лекцию в МГИМО.

Иван Ургант назвал увольнение замдекана МГИМО Кобаладзе "водевилем"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

В ноябре замдекана был уволен.

Телеведущий в своём Telegram-канале назвал всё происходящее "водевилем".

"Ах, водевиль, водевиль…" — прокомментировал Ургант новость об увольнении Кобаладзе.

На портале МГИМО указано, что данную должность он занимал с 2014 по 2023 год. По словам студентов, Ургант на лекции рассказывал о "налаживании личных связей в медиапространстве".

Напомним, 24 февраля 2022 года, в день начала СВО, Иван Ургант выступил с антивоенным заявлением. Его передача "Вечерний Ургант" не выходит в эфир примерно с того же момента.

В октябре 2023 года комитет ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции направил обращения в Генпрокуратуру, СК, МВД и ФСБ проверку в отношении Урганта на предмет дискредитации российской армии и руководства страны.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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