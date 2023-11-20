Алексей Панин* раскрыл, на какие деньги живет в США

Актер Алексей Панин* поделился с журналисткой Ириной Шихман* информацией о своей жизни в США. По словам Панина*, он частично проживает в США на деньги, полученные после продажи своей квартиры в Москве.
Актер уточнил, что у него также есть накопления, оставшиеся у него со времен до специальной военной операции на Украине. Недавно у Панина появился доход от спектаклей. Он признался, что не ведет финансового плана, не зная, сколько тратит в месяц.
Панин* также упомянул о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться при продаже недвижимости, но, несмотря на это, он успел продать свою квартиру и вывести деньги после переезда в США. Актер не раскрывает точной суммы, за которую была продана квартира.
**признан в РФ иностранным агентом, признана в РФ иностранным агентом
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