Подруга Аллы Пугачёвой Кира Прошутинская назвала ложью обвинения в адрес певицы

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандальное бегство певицы Аллы Пугачёвой за границу вместе с её семьей принесло ей новую волну популярности. Теперь каждый шаг этой звезды активно обсуждается. Близкая подруга певицы, известная телеведущая Кира Прошутинская обнародовала свою позицию относительно текущих событий, связанных с артисткой.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

После отъезда Примадонны начали раздаваться всё громче голоса, которые уже ранее обвиняли певицу в том, что она использовала своё влияние и препятствовала молодым и талантливым исполнителям продвигаться на большую сцену. Пугачёву всегда называли своего рода "серым кардиналом" российской шоу-бизнес индустрии.

Тем не менее Прошутинская утверждает, что все эти заявления — это выдумки злобных людей. По словам телеведущей, эти обвинения не соответствуют действительности. Более того, звезда неожиданно заявила, что в своё время Пугачёва сама столкнулась с трудностями пробиться на большую сцену. Она не соответствовала стандартным форматам, так как-то носила "короткие юбки", то надевала "белые гольфы".

"Все эти глупости бездарных певичек, которые твердят, что она кому-то что-то когда-то запрещала, перекрывала, это такая фигня, такое враньё наглое", — отрезала преданная подруга звезды.

Алла Пугачёва на Кипре