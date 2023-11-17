Певица Наталья Подольская высказала своё отношение к идее создать альтернативу песенному конкурсу "Евровидение".
В творческих кругах звучит идея организовать конкурс "Интервидение", который смог бы заменить "Евровидение".
Участница конкурса "Евровидение-2005" Наталья Подольская согласилась, что конкурсы объединяют людей, однако отметила, что следует не заменять "Евровидение", а создавать нечто своё.
"Я бы просто не делала заявку на замещение. Давайте просто создавать новое, своё", — цитирует слова исполнительницы издание "Подъём".
Подольская призналась, что не желает больше участвовать в конкурсах.
Ранее Наталья Подольская рассказала, что не ходит в ночные клубыиз-за запрета мужа, Владимира Преснякова.
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