Певица Наталья Подольская призвала не замещать "Евровидение" "Интервидением"

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Певица Наталья Подольская высказала своё отношение к идее создать альтернативу песенному конкурсу "Евровидение".

Фото: prt scr youtube.com/Наталья Подольская

В творческих кругах звучит идея организовать конкурс "Интервидение", который смог бы заменить "Евровидение".

Участница конкурса "Евровидение-2005" Наталья Подольская согласилась, что конкурсы объединяют людей, однако отметила, что следует не заменять "Евровидение", а создавать нечто своё.

"Я бы просто не делала заявку на замещение. Давайте просто создавать новое, своё", — цитирует слова исполнительницы издание "Подъём".

Подольская призналась, что не желает больше участвовать в конкурсах.

Ранее Наталья Подольская рассказала, что не ходит в ночные клубыиз-за запрета мужа, Владимира Преснякова.