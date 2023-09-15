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Певица Наталья Подольская не ходит в ночные клубы из-за запрета мужа

0:59
Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская рассказала, что ее супруг Владимир Пресняков-младший не разрешает ей посещать ночные клубы.

Певица Наталья Подольская не ходит в ночные клубы из-за запрета мужа
Фото: prt scr youtube.com/Наталья Подольская

По ее словам, раньше они ходили вместе в ночные клубы, но сейчас уже нет. И хотя ей иногда хочется посетить какой-нибудь клуб, муж ей не разрешает, так как "очень ревностно" относится к этому.

"Хотя недавно мы с подружками отмечали день рождения. Был девичник, и мы зарулили в какое-то заведение, я не знаю названия. Там была дискотека, прямо танцы на улице. Это какая-то набережная. И я его попросила, чтобы он за мной туда приехал. Он приехал", — поделилась звезда в беседе с "Пятым каналом".

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году, вместе они воспитывают двоих детей — сыновей Артемия и Ивана.

Ранее стало известно, что актер Александр Петров тайно женился на неизвестной девушке.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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