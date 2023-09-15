Певица Наталья Подольская не ходит в ночные клубы из-за запрета мужа

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская рассказала, что ее супруг Владимир Пресняков-младший не разрешает ей посещать ночные клубы.

Фото: prt scr youtube.com/Наталья Подольская

По ее словам, раньше они ходили вместе в ночные клубы, но сейчас уже нет. И хотя ей иногда хочется посетить какой-нибудь клуб, муж ей не разрешает, так как "очень ревностно" относится к этому.

"Хотя недавно мы с подружками отмечали день рождения. Был девичник, и мы зарулили в какое-то заведение, я не знаю названия. Там была дискотека, прямо танцы на улице. Это какая-то набережная. И я его попросила, чтобы он за мной туда приехал. Он приехал", — поделилась звезда в беседе с "Пятым каналом".

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году, вместе они воспитывают двоих детей — сыновей Артемия и Ивана.

Ранее стало известно, что актер Александр Петров тайно женился на неизвестной девушке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.