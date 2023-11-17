Песков рассказал о своём отношении к Моргенштерну

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дмитрий Песков признался, что знаком, хоть и отрывочно, с творчеством Алишера Моргенштерна (в РФ признан иноагентом). О своём отношении к нему пресс-секретарь президента РФ рассказал в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" в пятницу.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Журналистка канала вспомнила эпатажного рэпера в связи с его недавним интервью Ксении Собчак, в котором он сообщил о нестерпимой тоске по родине, а та в ответ предложила ему отправиться в зону СВО.

По мнению Пескова, выступление музыканта перед бойцами на передовой для него небезопасно и не даёт никакой индульгенции за всё, что он натворил.

"Никто ему не будет давать гарантий, что все будет хорошо", — предупредил представитель Кремля.

Высказался он и о своём личном отношении к Моргенштерну.

"Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна. Но из тех крох, о чём я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества", — признался Песков.