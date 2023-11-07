Рэпер Моргенштерн* пообещал подумать, если его пригласят выступить перед российскими военными, воюющими в зоне спецоперации. Об этом шоумен сообщил в разговоре с тележурналисткой Ксенией Собчак.
Собчак считает, что рэпер мог бы последовать примеру своего коллеги по музыкальному цеху, лидера группы "Звери" Рому Зверя, который дал концерты для участников СВО в Донбассе, несмотря на то, что ранее негативно высказывался о спецоперации РФ на Украине.
Моргенштерн* считает, что если он решится на выступление в зоне СВО, это может быть воспринято публикой как некое политическое заявление, а этого ему не хотелось бы.
"А я так не хочу делать никаких политических высказываний. Но так или иначе буду решать это по мере поступления, — уточнил Моргенштерн* в интервью на You-Tube канале Собчак.
Ранее рэпер отмечал, что с артистами и организаторами концертов за рубежом ему не так комфортно работать, как в России, потому что там эти отношения основаны на "чистом капитализме" без капли чего-то человеческого. Поэтому Моргенштерн* не отказался бы вернуться в РФ, если у него будет такая возможность.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
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