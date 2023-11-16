Виктор Рыбин рассказал, что его расстроило поведение Аллы Пугачёвой

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель хита "Привет с большого бодуна", Виктор Рыбин, рассказал о радикальном изменении своих отношений с народной артисткой СССР, Аллой Пугачевой. В течение многих лет Рыбин выступал на различных мероприятиях, связанных с певицей, но теперь он поделился своим разочарованием в связи с ее эмиграцией и высказываниями о "холопах и рабах".

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Певец отметил, что его и его жены Натальи Сенчуковой расстроило поведение Максима Галкина*, включенного в список иностранных агентов, и Пугачевой после ее поддержки мужа в споре с российскими властями. Он выразил удивление позицией Галкина и также упомянул других эмигрировавших коллег, таких как Валерий Меладзе и Хаматова.

Рыбин считает, что Пугачева стала жертвой обстоятельств, переведя свои основные активы за границу. Он подчеркнул, что материальные соображения могли перевесить в решении артистки.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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РАЗВОД, СУД, ЗАВЕЩАНИЕ! Скандальное возвращение Аллы Пугачевой