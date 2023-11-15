Иван Ургант прокомментировал увольнение профессора МГИМО за организацию встречи с ним студентов

Шоумен Иван Ургант отреагировал на новость о том, что пригласившего его на встречу со студентами профессора МГИМО уволили из университета.

Фото: prt scr youtube.com/grishaurgant

Экс-ведущий шоу "Вечерний Ургант" опубликовал скрин с новостями, объединёнными в сюжет, которые рассказывают о том, что префессор МГИМО остался без работы после того, как организовал встречу Урганта со студентами.

"Ах, водевиль, водевиль…", — написал Ургант в своём Telegram-канале.

Ранее Ксению Собчак возмутило лишение должности профессора, который пригласил Ивана Урганта к студентам. Она призвала восстановить преподавателя на работе, так как телеведущий даже не является иностранным агентом.

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