Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ТОП-10 популярных иномарок вошли две новые модели, о которых раньше никто не слышал
Комитет Госдумы поддержал проект об ограничении использования телефонов в школе
Певец Шарлот показал купленный билет в Россию: буду сражаться за русскоязычную культуру
Байден: Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах президента
Концерты Моргенштерна* запретили в ОАЭ — через сутки после публикации его интервью на канале Собчак
Newsweek: Си Цзиньпина встретили в США баннером с критикой Компартии Китая
Автоэксперт предрёк подорожание всех автомобилей Lada на 70 тысяч рублей в 2024 году
Молдавия объявила о присоединении к четырём пакетам санкций ЕС против России
Центробанк решил не продлевать послабления для кредитных организаций

Иван Ургант прокомментировал увольнение профессора МГИМО за организацию встречи с ним студентов

Шоу-бизнес

Шоумен Иван Ургант отреагировал на новость о том, что пригласившего его на встречу со студентами профессора МГИМО уволили из университета.

Иван Ургант прокомментировал увольнение профессора МГИМО за организацию встречи с ним студентов
Фото: prt scr youtube.com/grishaurgant

Экс-ведущий шоу "Вечерний Ургант" опубликовал скрин с новостями, объединёнными в сюжет, которые рассказывают о том, что префессор МГИМО остался без работы после того, как организовал встречу Урганта со студентами.

"Ах, водевиль, водевиль…", — написал Ургант в своём Telegram-канале.

Ранее Ксению Собчак возмутило лишение должности профессора, который пригласил Ивана Урганта к студентам. Она призвала восстановить преподавателя на работе, так как телеведущий даже не является иностранным агентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало

Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России Михаил Плисюк Остров Колгуев: северный русский форпост в Баренцевом море Сергей Лебедев
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Последние материалы
Певец Шарлот показал купленный билет в Россию: буду сражаться за русскоязычную культуру
Байден: Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах президента
Концерты Моргенштерна* запретили в ОАЭ — через сутки после публикации его интервью на канале Собчак
Newsweek: Си Цзиньпина встретили в США баннером с критикой Компартии Китая
Автоэксперт предрёк подорожание всех автомобилей Lada на 70 тысяч рублей в 2024 году
Молдавия объявила о присоединении к четырём пакетам санкций ЕС против России
Центробанк решил не продлевать послабления для кредитных организаций
ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра. Контрнаступление продолжается?
В Кремле оценили возможность РФ присоединиться к иску Турции против Нетаньяху
В Адыгее утопивший машину с людьми водитель признал свою вину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников