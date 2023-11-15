Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Ксения Собчак прокомментировала в своём Telegram-канале увольнение профессора МГИМО, который устроил встречу студентов с шоуменом Иваном Ургантом. Журналистка назвала данный инцидент людоедством.

"Мало того, что Урганта и так со всех сторон задавить пытаются, так теперь ещё и из-за встреч с ним людей увольняют. Он что, чумной? Преступник? Враг? Нет же. Даже не иноагент", — выразила своё мнение Ксения.

Она призвала восстановить преподавателя в должности и не иди на поводу у "квасных патриотов".

Ранее сообщалось, что Иван Ургант признался в любви к России.

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