Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.
Ксения Собчак прокомментировала в своём Telegram-канале увольнение профессора МГИМО, который устроил встречу студентов с шоуменом Иваном Ургантом. Журналистка назвала данный инцидент людоедством.
"Мало того, что Урганта и так со всех сторон задавить пытаются, так теперь ещё и из-за встреч с ним людей увольняют. Он что, чумной? Преступник? Враг? Нет же. Даже не иноагент", — выразила своё мнение Ксения.
Она призвала восстановить преподавателя в должности и не иди на поводу у "квасных патриотов".
Ранее сообщалось, что Иван Ургант признался в любви к России.
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