Иван Ургант уже давно не является активным участником телевизионных проектов и теперь предпочитает участвовать в мероприятиях за границей. Недавно он выступал в Дубае с развлекательной программой, где вместе с Владимиром Познером делился своими впечатлениями о путешествиях и обсуждал различные аспекты жизни, сообщает "Комсомольская правда".
На мероприятии, помимо шоу, звезды также отвечали на вопросы из зала. Одна из участниц спросила, любят ли они Россию.
"Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… Даже чуть-чуть приотверну… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю", — ответил Ургант.
Владимир Познер согласился с российским телеведущим.
Затем последовал вопрос о том, когда наступит мировое согласие.
Познер сказал, что это вопрос, на который он не может дать определенного ответа, так как у него возникают "серьезные сомнения" на этот счёт.
"Не хочу это слышать. Он думает "да". А когда? Не знаем. Все будет, иначе зачем жить?", — перебил своего коллегу Иван.
Иван Ургант находится в настоящее время в Дубае, занимаясь разнообразными мероприятиями за рубежом. Его аудиторией становятся состоятельные русскоязычные зрители, и недавно он поразил своих поклонников неожиданными откровениями.
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