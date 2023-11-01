Иван Ургант признался в сильной любви к России на шоу в Дубае

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Ургант уже давно не является активным участником телевизионных проектов и теперь предпочитает участвовать в мероприятиях за границей. Недавно он выступал в Дубае с развлекательной программой, где вместе с Владимиром Познером делился своими впечатлениями о путешествиях и обсуждал различные аспекты жизни, сообщает "Комсомольская правда".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

На мероприятии, помимо шоу, звезды также отвечали на вопросы из зала. Одна из участниц спросила, любят ли они Россию.

"Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… Даже чуть-чуть приотверну… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю", — ответил Ургант.

Владимир Познер согласился с российским телеведущим.

Затем последовал вопрос о том, когда наступит мировое согласие.

Познер сказал, что это вопрос, на который он не может дать определенного ответа, так как у него возникают "серьезные сомнения" на этот счёт.

"Не хочу это слышать. Он думает "да". А когда? Не знаем. Все будет, иначе зачем жить?", — перебил своего коллегу Иван.

Иван Ургант находится в настоящее время в Дубае, занимаясь разнообразными мероприятиями за рубежом. Его аудиторией становятся состоятельные русскоязычные зрители, и недавно он поразил своих поклонников неожиданными откровениями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Деньги не пахнут! Познер и Ургант нашли признание в Дубае