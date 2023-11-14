Дима Билан показал свою квартиру с видом на Красную площадь за 90 млн рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Дима Билан поделился видео своей новой московской квартиры с видом на Красную площадь.

Фото: Личный аккаунт Димы Билана в Instagram by дима билан

Ролик с интерьером артист опубликовал в Instagram*, в котором он продемонстрировал высокие потолки и минималистичный дизайн, отметив, что ремонт выполнен в советском стиле. Певец планирует в будущем провести дополнительные изменения в интерьере.

Ранее в октябре Дима Билан сообщил о покупке новой недвижимости, расположенной недалеко от Гнесинского училища, в котором он учился в молодости. Стоимость квартиры составила около 90 миллионов рублей.

*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

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