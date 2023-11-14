Дима Билан показал свою квартиру с видом на Красную площадь за 90 млн рублей

Российский певец Дима Билан поделился видео своей новой московской квартиры с видом на Красную площадь.
Ролик с интерьером артист опубликовал в Instagram*, в котором он продемонстрировал высокие потолки и минималистичный дизайн, отметив, что ремонт выполнен в советском стиле. Певец планирует в будущем провести дополнительные изменения в интерьере.
Ранее в октябре Дима Билан сообщил о покупке новой недвижимости, расположенной недалеко от Гнесинского училища, в котором он учился в молодости. Стоимость квартиры составила около 90 миллионов рублей.
*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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