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Кушанашвили рассказал о своём состоянии впервые после госпитализации

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили вышел на связь с поклонниками впервые после известий о его госпитализации. Он уже выписался и хорошо себя чувствует.

Кушанашвили рассказал о своём состоянии впервые после госпитализации
Фото: prt scr youtube.com/КАКОВО?!

Во всяком случае, такой вывод напрашивается из экспрессивного, как всегда, видеообращения телеведущего, записанного им в машине друзей.

"Я похож на хворого человека?! — риторически вопросил он. — Я полон сил и огня!"

Кушанашвили обложил трёхэтажным матом всех, кто распространял сведения о его недомогании и верил им.

"Я всех похороню — тех, кто распространяет грязные слухи, — пригрозил он. — Я в ярости!"

В воскресенье вечером 53-летнего Отара Кушанашвили госпитализировали из ресторана в центре Москвы с жалобами на боли в сердце и затруднённое дыхание. Предварительно ему диагностировали инфаркт. "Просто не выдержало сердце", — подтвердил его продюсер Виктор Ладненко.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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