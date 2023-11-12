Телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали после проблем с сердцем.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", у 53-летнего Отара Кушанашвили случился сердечный приступ в ресторане.
53-летний журналист отдыхал с приятелями в заведении общепита, но внезапно почувствовал недомогание.
В ресторан прибыли реанимационная бригада скорой помощи.
У Отара диагностировали инфаркт миокарда. Журналиста поместили в московской больницу на лечение.
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