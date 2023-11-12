У телеведущего Отара Кушанашвили случился сердечный приступ в заведении общепита

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали после проблем с сердцем.

Фото: ВК-аккаунт Кушанашвили

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", у 53-летнего Отара Кушанашвили случился сердечный приступ в ресторане.

53-летний журналист отдыхал с приятелями в заведении общепита, но внезапно почувствовал недомогание.

В ресторан прибыли реанимационная бригада скорой помощи.

У Отара диагностировали инфаркт миокарда. Журналиста поместили в московской больницу на лечение.

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