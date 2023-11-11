Вика и Вадим Цыгановы высказались о прокуроской проверке Юрия Дудя*, которого обвинили в дискредитации российской армии.
Вика и Вадим Цыгановы уверены, что не зря согласились на интервью с Юрием Дудём*.
"Рептилоиды не могут быть православными христианами. Он вообще дискредитирует Россию, у него задача — дискредитация", — цитирует слова Вадима Цыганова издание "Подъём".
Он отметил, что дискредитация существует, несмотря на то, что их обвиняют в сумасшествии.
Вика Цыганова уверена, что журналист получает по заслугам.
"Если Юра не дискредитировал армию, то пусть идёт в армию и воюет против сатанистов и личным примером докажет, что он никого не дискредитировал", — дала рекомендации Дудю певица.
*признан Минюстом РФиностранным агентом
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.