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Вика Цыганова о проверке Дудя* прокуратурой по делу о дискредитации армии: говорят, что мы сумасшедшие

0:52
Шоу-бизнес

Вика и Вадим Цыгановы высказались о прокуроской проверке Юрия Дудя*, которого обвинили в дискредитации российской армии.

Вика Цыганова о проверке Дудя* прокуратурой по делу о дискредитации армии: говорят, что мы сумасшедшие
Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

Вика и Вадим Цыгановы уверены, что не зря согласились на интервью с Юрием Дудём*.

"Рептилоиды не могут быть православными христианами. Он вообще дискредитирует Россию, у него задача — дискредитация", — цитирует слова Вадима Цыганова издание "Подъём".

Он отметил, что дискредитация существует, несмотря на то, что их обвиняют в сумасшествии.

Вика Цыганова уверена, что журналист получает по заслугам.

"Если Юра не дискредитировал армию, то пусть идёт в армию и воюет против сатанистов и личным примером докажет, что он никого не дискредитировал", — дала рекомендации Дудю певица.

*признан Минюстом РФиностранным агентом

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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