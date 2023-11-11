Прокуратура проверит Дудя* по статье о дискредитации армии после интервью с Викой Цыгановой

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В словах Юрия Дудя* во время интервью с певицей Викой Цыгановой усмотрели признаки дикредитации российской армии.

Фото: Инстаграм Дудя

Прокуратура города Москвы начала проверку в отношении журналиста Юрия Дудя.

Инициатором проверки выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он считает, что во время интервью с артистами Викой и Вадимом Цыгановыми Дудь* позволил себе высказаться о российской армии "в циничной и уничижительной форме".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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