В словах Юрия Дудя* во время интервью с певицей Викой Цыгановой усмотрели признаки дикредитации российской армии.
Прокуратура города Москвы начала проверку в отношении журналиста Юрия Дудя.
Инициатором проверки выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он считает, что во время интервью с артистами Викой и Вадимом Цыгановыми Дудь* позволил себе высказаться о российской армии "в циничной и уничижительной форме".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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