Актер Николай Наумов, известный своей ролью в популярном сериале "Реальные пацаны", был включен в список украинского сайта "Миротворец".
Попадание артиста в этот список произошло после выхода последней серии сериала, в которой персонаж Наумова, Колян, посетил госпиталь для встречи с ранеными участниками российской спецоперации на Украине.
"Миротворец" — это веб-ресурс, где администраторы публикуют личные данные так называемых "врагов Украины". Список начал формироваться в 2014 году и регулярно обновляется новыми именами, сообщает "Вечерняя Москва".
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