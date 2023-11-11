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Колян из "Реальных пацанов" попал в базу врагов Украины

0:39
Шоу-бизнес

Актер Николай Наумов, известный своей ролью в популярном сериале "Реальные пацаны", был включен в список украинского сайта "Миротворец". 

Колян из "Реальных пацанов" попал в базу врагов Украины
Фото: wikipedia.org by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Попадание артиста в этот список произошло после выхода последней серии сериала, в которой персонаж Наумова, Колян, посетил госпиталь для встречи с ранеными участниками российской спецоперации на Украине.

"Миротворец" — это веб-ресурс, где администраторы публикуют личные данные так называемых "врагов Украины". Список начал формироваться в 2014 году и регулярно обновляется новыми именами, сообщает "Вечерняя Москва".

 

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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНЕЦ КОЛЯНА
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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