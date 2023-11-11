Колян из "Реальных пацанов" попал в базу врагов Украины

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Николай Наумов, известный своей ролью в популярном сериале "Реальные пацаны", был включен в список украинского сайта "Миротворец".

Фото: wikipedia.org by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Попадание артиста в этот список произошло после выхода последней серии сериала, в которой персонаж Наумова, Колян, посетил госпиталь для встречи с ранеными участниками российской спецоперации на Украине.

"Миротворец" — это веб-ресурс, где администраторы публикуют личные данные так называемых "врагов Украины". Список начал формироваться в 2014 году и регулярно обновляется новыми именами, сообщает "Вечерняя Москва".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНЕЦ КОЛЯНА