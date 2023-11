Your browser does not support the audio element.

Сегодня жители Москвы будут иметь возможность наблюдать затмение Венеры на небесах столицы. Луна прикроет Венеру в течение 1 часа, 12 минут и 32 секунд. Это интересное астрономическое событие было объявлено пресс-службой Московского планетария.

