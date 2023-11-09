Ученые заявили, что сегодня москвичи могут увидеть затмение Венеры

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Сегодня жители Москвы будут иметь возможность наблюдать затмение Венеры на небесах столицы. Луна прикроет Венеру в течение 1 часа, 12 минут и 32 секунд. Это интересное астрономическое событие было объявлено пресс-службой Московского планетария.

Фото: openverse "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Сообщение также подчеркнуло, что осенние месяцы представляют отличную возможность для наблюдения за Венерой: планета появляется на небосклоне задолго до восхода солнца, сверкает ярким блеском и поднимается на внушительную высоту над горизонтом днем. Затмение Венеры Луной в астрономии называется "покрытием". Это будет второе затмение Венеры в этом году, с предыдущим случившимся 24 марта.

В Москве начало этого астрономического события запланировано на 13:02, даже несмотря на яркий дневной свет. Венера вновь появится на небосклоне в 14:15, также при дневном свете и на небольшой высоте, около 9,5 градусов над западным горизонтом. Ясным небом с астрономической площадки Московского планетария можно будет наблюдать это покрытие в течение периода с 13:02 (с максимумом в 13:34) до 14:15, сообщает "Вечерняя Москва".

Следует также отметить, что эксперты из Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения Российской академии наук и лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН допустили ошибку в расчете мощности магнитной бури, которая обрушилась на Землю 5 ноября. Эта аномалия позволила жителям России увидеть кроваво-красное северное сияние.

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